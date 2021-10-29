كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، نصح النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات الريدز لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “ إيل ناسيونال” الإسبانية، أن يورجن كلوب، نصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، لأنه سيكون نجم البلوجرانا الأول، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب حذر صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد، لأنه قد يعاني في وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا كيليان مبابي، المرشح للانضمام إلى الملكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

ليفربول يلجأ إلى حل سحري لإنهاء أزمة تجديد عقد محمد صلاح:

في سياق متصل، أكدت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن محمد صلاح يريد الحصول على 400 ألف جنيه أسبوعيا لتجديد راتبه مع ليفربول، لكن إدارة الريدز لا تريد كسر سقف الرواتب من أجل تجديد عقد النجم المصري.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح أثبت لـ إدارة ليفربول أنه لاعب من فئة الكبار الذين ازدادوا بريقا رغم الاقتراب من سن الثلاثين، مثلما حدث مع ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي، لذلك يريد توقيع أغلى عقد في مسيرته.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ليفربول ترى أن الموافقة على الراتب الذي طلبه محمد صلاح أمر صعب بسبب سقف الرواتب، لكنها تفكر في منح “مو” مكافأة توقيع ضخمة مثلما فعلت إدارة باريس سان جيرمان مع ميسي حيث حصل النجم الأرجنتيني على 25 مليون جنيه إسترليني، عقب توقيع عقود انتقاله للنادي الفرنسي الصيف الماضي، رغم أنه يحصل على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.