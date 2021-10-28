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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أغنية جديدة من جمهور ليفربول لـ محمد صلاح

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أغنية جديدة مهداة إلى النجم المصري محمد صلاح  لاعب الفريق، بعد أداءه المذهل مع الريدز، منذ انطلاق الموسم الحالي.

وطالبت جماهير نادي ليفربول ـ جون هنري مالك النادي، بتلبية مطالب محمد صلاح، لتجديد عقده مع الريدز.

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محمد صلاح : أنا أفضل لاعب في العالم

وتقول الأغنية:" المصري الرائع هو ما نحتاجه .. محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الاغنية:" جون هنري اعطه ما يستحق .. محمد صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

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في سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا يدعون أنها مسربة، لقائمة ترتيبية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور” لأفضل لاعب في العام لعام 2021.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول بالقائمة جامعًا لـ 627 نقطة، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني. 

طريقة التصويت على الكرة الذهبية:

180 صحفيًا من أنحاء العالم يقومون بالتصويت على الجائزة، حيث يختار كل صحفي 5 مرشحين بالترتيب، حيث يحصد اللاعب الأول في الترشيح على 6 واللاعب الثاني على 4 أصوات، واللاعب الثالث على 3 أصوات، واللاعب الرابع على صوتين، والخامس على صوت وحيد فقط، على أن يتم جمع عدد الأصوات، ويتم اختيار الفائز بناءً عليها.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر المقبل.

 

 

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