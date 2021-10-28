شاهد.. أغنية جديدة من جمهور ليفربول لـ محمد صلاح

أطلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أغنية جديدة مهداة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بعد أداءه المذهل مع الريدز، منذ انطلاق الموسم الحالي.

وطالبت جماهير نادي ليفربول ـ جون هنري مالك النادي، بتلبية مطالب محمد صلاح، لتجديد عقده مع الريدز.

وتقول الأغنية:" المصري الرائع هو ما نحتاجه .. محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الاغنية:" جون هنري اعطه ما يستحق .. محمد صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

تسريبات: محمد صلاح لن يتوج بجائزة الكرة الذهبية.. وهذا هو الفائز



في سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا يدعون أنها مسربة، لقائمة ترتيبية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور” لأفضل لاعب في العام لعام 2021.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول بالقائمة جامعًا لـ 627 نقطة، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

طريقة التصويت على الكرة الذهبية:

180 صحفيًا من أنحاء العالم يقومون بالتصويت على الجائزة، حيث يختار كل صحفي 5 مرشحين بالترتيب، حيث يحصد اللاعب الأول في الترشيح على 6 واللاعب الثاني على 4 أصوات، واللاعب الثالث على 3 أصوات، واللاعب الرابع على صوتين، والخامس على صوت وحيد فقط، على أن يتم جمع عدد الأصوات، ويتم اختيار الفائز بناءً عليها.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر المقبل.