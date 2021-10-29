جامعة حلوان: تطعيم أكثر من 89 ألف طالب بلقاح كورونا

أعلنت جامعة حلوان عن استمرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بالجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك تواصل الجامعة تطعيم الطلاب المستجدين وطلاب الفرق المتكررة انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة حرصا على سلامة منتسبيها.

ويشارك في الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، حرص الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا إن الجامعة وضعت خطة شاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة بلقاحات فيروس كورونا في ظل خطة الدولة الشاملة ووزارة التعليم العالي لتحصين جميع منتسبي الجامعة ضد فيروس كورونا وحصاره والحد من أعراضه .

وأشار الى إن الجامعة انتهت من تطعيم 89213 طلاب بلقاح المضاد لفيروس كورونا، مع إستمرار الجامعة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقى جرعات اللقاح الخاص بكورونا مع الحرص على استمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي .

كما أكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على المتابعة المستمرة لأعمال التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة والحرص على استمرار التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وقد أشاد بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

هذا وقد استلمت الجامعة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى اليوم 105 ألف جرعة من اللقاحات، وخلال هذه الفترة قامت الجامعة بتطعيم 91147 مقسمة كالتالي (348 عضو هيئة تدريس- 89213 طلاب - 1550 إداريين) حيث تم تطعيم 61030 جرعة اولى وتطعيم 30117 جرعة ثانية .

وأشارت الجامعة إلى أن أماكن تلقي لقاح كورونا لطلابها هى:

مبنى 3 بالمدن الجامعية

الوحدة العلاجية بكلية التجارة

الوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلومات

الصالة المغطاة بالجامعة

الوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقية

الوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقية

الوحدة العلاجية بهندسة المطرية