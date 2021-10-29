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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة عن تفاصيل مثيرة  في واقعة مقتل سيدة على يد شقيقها حيث تبين أن المتهم كتم أنفاس شقيقته بكيس مخدة وقطّع وجهها داخل منزلهما بكرداسة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قتل شقيقته بسبب مرضه النفسي، وكانت شقيقته تعالجه منذ 3سنوات، ويقيميان بمفردهما في منزل العائلة بعد انفصال الشقيقة عن زوجها.

وتبين من مناظرة الجثة أن المتهم كان يطفئ السجائر في جسد شقيقته المجني عليها، فأصيبت بجروح كبيرة في القدمين، كما تبين أن المتهم وضع "كيس مخدة" على وجهها لكتم أنفاسها، وبعدما فارقت الحياة، قام بتقطيع وجهها، بأظافره (نهش وجهها) ما أدى لنزع خدها ونصف شفتيها.

وأمرت النيابة بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، لييان مدى قواه العقلية وما إذا كان يعاني من مرض نفسي ام لا، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

واستمعت النيابة لأقوال صاحب مصنع ملابس، وهو مكتشف الواقعة حيث تبين أن المتهم يدعى "سامي.ط" يبلغ من العمر 50 عامًا، وشقيقته في عقدها الثالث من العمر، وتعمل بأحد المصانع.

وقال صاحب المصنع في أقواله أمام النيابة، إن السيدة تعمل في مصنعه منذ فترة، وتغيبت عن العمل أكثر من 3 أيام، فذهب للاطمئنان عليها، وعندما ذهب للمنزل، قابله المتهم، فأخبره أن شقيقته بغرفة النوم، فعندما دخل وجدها جثة هامدة غارقة في دمائها، على الفور استغاث بالجيران وأبلغوا الشرطة.

واتهمت أسرة المجني عليها شقيقهم بقتلها حيث انه يعاني من اضطراب نفسي ودائم التعدي عليها بالضرب فيما قررت جارتها انها سمعت قيام المتهم بضرب المجني عليها وبكائها. 

وأمرت النيابة، تشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة ملابساتها.

تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارا من غرفة النجدة بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق مع المتهم، وأمرت بقرارها المتقدم.

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