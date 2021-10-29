خبيرة اتيكيت: الإنسان يصنع 4 هالات حول نفسه..فيديو

كشفت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت تفاصيل فن الاتيكيت فى التعامل مع الآخرين والهالات التى يصنعها الإنسان لحماية نفسه.

وأوضحت هند المؤيد، خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي،الإنسان يصنع 4 هالات لحماية نفسه وجسده من الآخر، بمسافات معينة.

وقالت هند المؤيد،الإنسان يسمح للآخرين بالتقرب منه حسب درجة العلاقة بينهما،لافتة إلى أن الهالات التى يصنعها الإنسان 4 منها الحميمية وهى من 60 سم لـ متر ونصف مثل الأسرة.

هالة المساحة الشخصية

وأضافت خبيرة الإتيكيت هالة المساحة الشخصية مثل الأقارب و الأصدقاء القريبين، هالة المساحات الإجتماعية مثل العلاقات في العمل وهى من مترين لـ 3 أمتار.

وطالبت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت،بتدريس فن الاتيكيت فى التعامل للأطفال بالمدارس.