حافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية استعدادا لـمواجهة الطلائع

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقر النادي متجهة إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.