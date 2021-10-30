نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

رد والد ياسمين صبري على تصريحاتها في أحد اللقاءات الإعلامية حينما سئلت عن علاقتها بأسرتها وقالت إنه ليس هناك علاقة مع والدها نهائيا.

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ونشر والدها صورا لها من خطوبة قديمة وقال:" بعد ما سمعت اكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟

اصدقاءنا كانوا ببيجو البيت يشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتها أجمل حفلة ودي صورها.



وتابع:"الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟

وأضاف:"انا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا، واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.



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