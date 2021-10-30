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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تمريض القاهرة.. بدء امتحانات أعمال السنة 2 نوفمبر

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن بدء الامتحانات القصيرة لأعمال السنة (QUIZ) للفرق الأولى والثانية والثالثة، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 2 من نوفمبر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية blackboard .

 

والجدير بالذكر أن كلية التمريض جامعة القاهرة، أعلنت نظام الدراسة خلال العام الدراسى الجديد  2021-2022 لطلاب الدراسات العليا . 

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وأشارت الدكتورة حنان فهمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، إلى أن طلاب مرحلة الدراسات العليا ( ماجستير أول  - دكتوراه - الدبلومة ترم اول ) ، ستكون الدراسة للمواد النظرية عبر المنصة الالكترونية للكلية ، و المواد العلمية ستكون وجها لوجه بالكلية . 


وفى وقت سابق قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم العريقة التي تضم أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عودة أكثر من 3 ملايين طالب في الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية بكل المحافظات.

 

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذا العام يمثل عودة للدراسة بشكل تقليدي وتواجد جميع الطلاب لتلقي العلم والاندماج في الحياة الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين كان العمل يتم بكفاءة كبيرة، وأن هذا العام يمثل التحدي الأكبر في الدراسة بالعام الدراسي الذي تم الاستعداد له منذ 3 أشهر من حيث الجداول وقاعات التدريس والتطعيمات بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم تطعيم أكثر من مليون طالب.

 

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعات خلال أيام قليلة، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية في أتم الجاهزية من حيث الكوادر الطبية والإمكانات لمواجهة أي تطورات قد تحدث.

جامعة القاهرة كلية التمريض جامعة القاهرة التمريض الدكتور خالد عبد الغفار

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