ضمن الأنشطة الطلابية … آداب القاهرة تعلن الانضمام لفريق الكورال

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تحت إشراف الدكتور شريف كامل عميد الكلية ، عن فتح باب الانضمام لفريق كورال الغناء الخاص بالكلية وعلى الطلاب الراغبين حضور الاختبار، غدا السبت، الساعة الثانية ظهرا .

وكان قد أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تخفيض درجة القبول فى قسم الجغرافيا خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 .



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، تم تخفيض درجة القبول في قسم الجغرافيا إلى 310 درجة من المجموع الكلى، وعلى الراغبين فى الالتحاق بالقسم و تنطبق عليه الشروط عليه التوجه لتقديم طلب التحويل لمكتب الخدمات الطلابية أمام ملحق المبنى القديم.



وكشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مصير المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية خلال العام الدراسي الحالي.



وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد: لا توجد مشاكل أبدا في استقبال الطلاب بالحضور المباشر في القاعات والمدرجات وفق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن دعم المحاضرات المباشرة بلقاءات أونلاين عبر البلاك بورد للحفاظ على مكتسبات الجامعة في مجال التعليم الإلكتروني.