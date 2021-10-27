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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة : تخفيض درجة القبول فى قسم الجغرافيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن تخفيض درجة القبول فى قسم الجغرافيا خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 . 
 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، تم تخفيض درجة القبول فى قسم الجغرافيا إلى 310 درجة من المجموع الكلى ، وعلى الراغبين فى الالتحاق بالقسم و تنطبق عليه الشروط عليه التوجه لتقديم طلب التحويل لمكتب الخدمات الطلابية أمام ملحق المبنى القديم . 
وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مصير المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية خلال العام الدراسى الحالى.
 

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد: لا توجد مشاكل أبدا في استقبال الطلاب بالحضور المباشر في القاعات والمدرجات وفق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن دعم المحاضرات المباشرة بلقاءات اونلاين عبر البلاك بورد للحفاظ على مكتسبات الجامعة في مجال التعليم الإلكتروني.
 
وأضاف “ شاهين ”  أنه تم تخصيص لقاءات تفاعلية اونلاين عبر البلاك بورد في برامج الدراسات العليا وتشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه وبعض مقررات مرحلة الليسانس خاصة ما يتصل بالتدريبات.
 
وأوضح عميد الكلية : في الوقت الراهن يتم تطوير منظومة البلاك بورد من أجل تقديم الكتاب الإلكتروني بوسيلة آمنة فعالة.

جامعة القاهرة الماجستير والدكتوراه العام الدراسي صدى البلد الدراسات العليا عميد اداب القاهرة

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