عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبحث سُبل التعاون الثنائي.. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، اجتماعًا مع  الدكتور فضلوا خوري رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

 

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور عبدالغفار على عُمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وراسخة عبر التاريخ.

 

واستعرض الوزير الإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة وبدء الدراسة في 4 جامعات أهلية (الملك سلمان الدولية – الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي من خلال بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية)، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، مؤكدًا أن الجهود التي بُذلت ساهمت في الارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات وتطوير جودة التعليم المُقدم للطلاب من خلال تطوير البرامج الدراسية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول تسويق مخرجات البحث العلمي خلال الفترة من 2016-2020

txt

بدء المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمية المستدامة اليوم

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون الثنائي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية في بيروت، خلال الفترة القادمة.

 

ومن جانبه، أعرب الدكتور فضلو خوري عن تطلع الجامعة  الأمريكية في بيروت للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية، وذلك في ظل الطفرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال التعليم العالي، مؤكدًا أن مصر تعُد من أفضل الدول العربية التي يمكن التعاون معها.

الجدير بالذكر أن الدكتور  فضلو خوري يعُد الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية في بيروت، وتم اختياره للاستمرار في رئاسة الجامعة لولاية ثانية، وساهم في تطوير بعض البرامج المتعلقة بالسرطان في الولايات المتحدة وكان الباحث الرئيسي في عدد من منح المعهد الوطني للسرطان، وله العديد من المؤلفات البحثية المتميزة التي يتم الاستشهاد بها، كما حصل على العديد من الجوائز تقديراً لإنجازاته العلمية.

1c0d217b-8c0c-43f6-9f91-f791eac2c0ac
1c0d217b-8c0c-43f6-9f91-f791eac2c0ac
239ca697-534c-4c33-ba14-fb8a7b02775a
239ca697-534c-4c33-ba14-fb8a7b02775a
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الجامعات الحكومية والخاصة س بل التعاون الثنائي

ترشيحاتنا

هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها .. الإفتاء تجيب

مع انطلاق الدوري المصري.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير

بعد قليل..استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25-10-2021

أمم إفريقيا في الكاميرون تواجه شبح التأجيل .. تفاصيل

الرئيس السيسي يشهد عرض تسليم وتسلم القيادة بين طلاب الكلية الحربية |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

مدير مكتب حمدوك: قوة عسكرية اقتادت رئيس وزراء السودان لمكان مجهول

شوبير يصدم جمهور الأهلي: الشناوي لن يلحق بالقمة أمام الزمالك

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

بركان جديد يرعب "إيطاليا" ويتسبب في وقف رحلات الطيران ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ