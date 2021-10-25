بدء المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمية المستدامة اليوم

أعلن المركز القومي للبحوث انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز القومي للبحوث عن العلوم والتنمية المستدامة تحت شعار البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار من أجل بناء المعرفة، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الأستاذ الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث.



وأضاف المركز أن الجلسة الافتتاحية ستقام في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و الراعي الرسمي للمؤتمر وممثلين عن وزراء الصحة والسياحة والبيئة والبترول وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري واندري خودوشن المدير الاقليمي لبرنامج حلول علوم الحياة والاسواق الناشئة وسيرجي فارنيسكي مدير برنامج حلول علوم الحياة للشرق الأوسط ومصر وروسيا والمهندس جاسن هيبرلنج مؤسس شركة هيبرلنج للاستشارات البيئية بالولايات المتحدة الامريكية و ورؤساء مجالس ادارات الشركات الراعية وممثلين عن جامعات الجلالة والبريطانية و دور النشر السيفير و كلاريفيت و كابي ورؤساء الجامعات الاهلية و الخاصة و المراكز البحثية وادارات وعمداء معاهد المركز المختلفة.



واشار إلى أن المؤتمر يقام على منصة اليكترونية ثلاثية الابعاد تضم غرف افتراضية خاصة بعرض المحاضرات الحية للمتحدثين وعرض البوسترات والمنتجات التطبيقية وكذلك غرف للرعاة كما سيتخلل المؤتمر جولات سياحية افتراضية مقدمة من وزارة السياحة.



وأوضح المركز أن المؤتمر سيضم 30 متحدثا رئيسيا من 14 دولة أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وبولندا وفرنسا و البرازيل و كندا والصين والهند والعراق والمغرب كما يضم 50 متحدثا مصريا من مختلف الجامعات والمركز البحثة.

كما يعرض المؤتمر 70 بوستر و28 منتج تطبيقي و70 مشاركة طلابية من طلبة المدارس التكنولوجيا المتقدمة والجامعات المصرية في مختلف مجالات المؤتمر.