شرط أساسي لاستخراج شهادة التخرج لطلاب تربية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة

نوهت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على الطلاب خريجى دفعة ٢٠٢١ سرعة احضار صورة شخصية بخلفية بيضاء وعدم كتابة الاسم عليها لقسم شئون الخريجين لاستخراج شهادة التخرج .

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطعيم الطلاب في عيادات الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد من خلال العيادات التي خصصتها الجامعة ومراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة في جميع انحاء الجمهوري، كما تقوم الجامعة بتنظيم حملات توعية بالكليات حول كيفية الحصول على اللقاح وأهميته، مشددًا على أن الجامعة تواصل عمليات التطعيم بكل حزم حفاظًا على صحة الجميع داخل الحرم الجامعي.

‎وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الأسبوع الثالث من الدراسة شهد انتظام المحاضرات في كل الكليات دون أي مشكلات بعدما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة والتي أكدت على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وإعلان جداول المحاضرات قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية المختلفة وفي جميع المجالات والكليات لتواكب عودة الطلاب بعد فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

‎وشدد رئيس جامعة القاهرة، على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين والوافدين مع تطبيق شرط الحصول على اللقاح للسكن، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب المغتربين للانتظام في المحاضرات، مشيرًا إلى أن الجامعة انتهت من تسكين الطلاب القدامى؛ لتستكمل بعدها تسكين الطلاب المستجدين.

‎وكانت كليات جامعة القاهرة استقبلت الطلاب الجدد لتعريفهم بنظام الدراسة والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بجميع الكليات.