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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم القاضيات والقضاة الجدد بمجلس الدولة فى دمياط

تكريم القاضيات الجدد
تكريم القاضيات الجدد

نظم اليوم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط والمشكل من المستشار عبد الفتاح محرم  نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور جمال البلقاسي ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارون محمد سمير ، ومحمد البدويهي ، ومحمد رياض ، حفل تكريم القاضيات الجدد وهم :ماهي عبد المحسن طه ،  وهدى حسين عامر ، وإيمان المهدي الدياسطي ، والقضاة الجدد وهم :  محمود حمزة ، ومحمد هلال شعيب ، وعثمان أنور . 

جاء الاحتفال بحضور عدد من مستشاري مجلس الدولة والهيئات القضائية بدمياط ومنهم ، المستشار أحمد العدوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار محمد عبد المحسن الرئيس بالمحكمة الابتدائية بدمياط  ، وبحضور عدد من فقهاء وأساتذة القانون بكلية الحقوق- جامعة دمياط  ، وهم الاستاذ الدكتور  سمير الجمال  استاذ القانون المدني ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،  والدكتور نجاح عثمان استاذ الشريعة الاسلامية ووكيل الكلية لشئون البيئة .

 تم تسلم القاضيات والقضاة الجدد شهادات التهنئة بالتعيين ودرع النادي  تقديراً لهم جاء ذلك ترسيخاً منه للقيم والمباديء التي وضعها في الاحتفاء بالقضاة الجدد المعينين بمجلس الدولة من أبناء محافظة دمياط، وتعهدهم بالرعاية العلمية والثقافية وتبصرتهم بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة، لمساعدتهم على تحمل أمانة إقامة الحق والعدل  بين الناس بوصفهم سدنة العدالة الجدد ، خاصة في ضوء الحدث غير المسبوق في تاريخ مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية.

 

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