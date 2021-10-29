زاهى حواس: كانوا بيشبهوني بصالح سليم.. ومحمد صلاح الأفضل في العالم

أبدى الدكتور زاهى حواس، رأيه فى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول والمنتخب المصرى.

وأوضح زاهى حواس، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق قائلا: محمد صلاح لما احترف؛ كان لاعب عادي، لكنه طور من نفسه.

وأضاف زاهى حواس: الكرة حاليا سرعة، ومحمد صلاح أسرع لاعب فى العالم، وأعتقد أنه أهم لاعب عالميا، ورجل محترم وملتزم.



وأكد زاهى حواس قائلا:" محمد صلاح حاليا رقم واحد عالميا، واما بتكلم فى الكرة بتكلم لأنى فاهم وكنت بلعب كوره والناس كانت بتشبهنى بصالح سليم".



وعن خلافه مع ميسى، فى إحدى زيارات الأخير للقاهرة، قال: وـنا بشرح والمرشد بيترجم، لم يبدِ ميسى أي تعبيرات على وجهه، وفي ذلة لسان؛ قلت عن ميسى غبي أو أهبل خلال مداخلة هاتفية، وعندي ثقافة الاعتذار، وأصدرت بيان بهذا الشأن.