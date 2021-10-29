زاهي حواس: طردت بيونسيه لهذا السبب. وأسعى لاكتشاف مقبرة نفرتيتي

كشف الدكتور زاهي حواس، عن آخر الاكتشافات الأثرية التى يسعى إليها.

وأوضح زاهى حواس، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق: بحلم بالفراعنة وأبحث عن مومياء الملكة نفرتيتى فى وادى الملوك ".



وتابع زاهى حواس :"هناك ممياوتان أعتقد أن أحدهما هى الملكة نفرتيتي".



وعن سبب طرده لـ المطربة بيونسيه من الأهرامات؛ قال زاهي حواس إن الحارس الشخصي لها، اعتدى على المصورة الخاصة بي، فقمت بطردهما.



وكشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، عن أغرب طريقة استطاع من خلالها استعادة لوحة أثرية.



وأوضح زاهى حواس،: "أنا ليا جواسيس فى المتاحف، ومرة وأنا لسه ماسك الهرم، سافرت لافتتاح معرض فى بوسطن وأمين المتحف هناك بلغني عن لوحة مسروقة موجودة".

وتابع قائلا: "كنت قاعد بتغدى من مدير المتحف، وقولت ليه عندكم لوحة مسروقة لو ما رجعتش مش هتشتغلوا فى مصر تانى".