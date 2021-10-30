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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا

يسعى الكثير من خريجي الجامعات، إلى استكمال الدراسات العليا، سواء التقدم لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، بهدف رفع الدرجة العلمية أو الاتجاه نحو الحياة الأكاديمية والتدريس بالجامعات الحكومية أو الخاصة.

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ويحرص موقع "صدى البلد"، على تقديم الخدمات للطلاب الوافدين، لذلك توضح الأوراق المطلوبة للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا في السطور التالية:  

المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين:

المؤهل الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس الاعلى للجامعات.

خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعى المراد الدراسة به و الدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة و الخطاب موجه لعميد الكلية.

1.جواز السفر سارى الصلاحيه لمدة عام كامل.

2.ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد و التسجيل للدارسين.

3.شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين فى المجال الطبى.

4.ملء عدد (3) استمارة بيانات بالكلية.

5.ملء عدد (3) استمارة معلومات بالكلية.

6.عدد 4 صور شخصيه.

7.ملف للحفظ.

8.تقديرات السنوات الأربعة للبكالوريوس.

9.الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير

بعد استيفاء المستندات والاوراق المطلوبة يتم إستيفاء استمارة المعلومات من (اصل + 3 صورة) موقعاً عليها من الطالب.

إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحاً بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها .

خريجي الجامعات الماجستير الدكتوراه الحياة الأكاديمية للطلاب الوافدين الدراسات العليا

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