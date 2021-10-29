يسرا: الجمال ستر من ربنا ..والظهور على الريد كاربت يحتاج مجهود

ردت الفنانة يسرا على سؤال الإعلامية شيرين سليمان،إزاى محافظة على جمالك.

أوضحت الفنانة يسرا خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان قائلة:" الجمال ستر من ربنا".

لفت الفنانة، يسرا، إلى أن الظهور على الريد كاربت يحتاج مجهود ضخم من الفنانات، معقبة:" جزء من شغلنا".



وكانت عبّرت الفنانة يسرا، عن فخرها بنجاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت يسرا، في تصريح لـ "صدى البلد": نجاح مهرجان الجونة فخر كبير لنا، فهو يؤكد استمرار الفن وأهميته الشديدة في تجميع الشعوب، لقد شاهدنا افلام من جميع البلاد العربية والاجنبية، نحن هنا لصناعة الفن ودعمه".