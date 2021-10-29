بشري عن حادث الجونة: ربنا بيقول لي أنا معاكي وعنده حكمة في كل شيء

طمأنت الفنانة بشرى جمهورها بعد تعرضها لحادث سير في أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة، وذلك خلال تصويرها أحد المشاهد بالجونة.

وقالت بشرى خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، الحمد لله أنا بخير قدر ولطف، وربنا عنده حكمة في كل شيء، مردفة أنا شخص مؤمن ومابزعلش من الحاجات دي.

وأضافت الفنانة بشرى: طالما ربنا لطف بيا؛ فده معناه إنه بيفكر فيا، وبيقول لي أنا معاكي، فالحمد لله على كل حال.

الهدف الحقيقي من مهرجان الجونة

وقالت الفنانة بشرة إن الهدف الحقيقي من مهرجان الجونة هو دعم صناع السينما وتمويل مشاريعهم وذلك سبب حضورها.