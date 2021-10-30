زاهي حواس: مدير المتحف البريطاني "حرامي" سرق أعظم بردية مصرية .. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن مدير المتحف البريطاني في عام 1880 قام بسرقة آثار مصر بحجة حمايتها وقام بالهروب من الشرطة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص الإنجليزي مدير المتحرف البريطاني في عام 1880 قام بسرقة بردية آني التي تعد من أعظم البرديات المصرية بعد سرقتها من مقبرة في الأقصر وهاجمه البوليس حينها وتم تهريبها للخارج.

وكشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، أن الدول التي قامت بسرقة الآثار المصرية مثل سويسرا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يتعاقدوا مع محاميين دوليين من أجل حماية المواطن الذي يسرق الآثار.

وتابع الدكتور زاهي حواس، أن دور منظمة اليونسكو ضعيف للغاية في مسألة استعادة الآثار المسروقة في الخارج.

