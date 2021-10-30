زاهي حواس يختار 4 نوفمبر 2022 لافتتاح المتحف الكبير: يمثل حدثا فريدا.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الجميع في العالم ينتظر بشغف كبير افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف الكبير يعد من أعظم الإنجازات التي تمت خلال فترة تولى فاروق حسنى وزارة الثقافة.

وتابع الدكتور زاهي حواس، أنه تم وضع حجر أساس المتحف الكبير في عام 2002، موضحا أن البطل في المتحف الكبير هو الفرعون توت عنخ آمون بجميع آثاره البالغ عددها 5398 قطعة أثرية.

واستطرد الدكتور زاهي حواس ان افتتاح المتحف الكبير في 4 نوفمبر 2022 أمر سيكون مميز للغاية في حال تم ذلك لأنه يصادف ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

