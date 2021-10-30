تارا عماد: متحمسة لاستكمال دوري في فيلم الجواهرجي مع هنيدي ومنى زكي.. فيديو

قالت الفنانة تارا عماد، إنها تشرفت بالتواجد مع الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي في فيلم «الجواهرجي».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن مهرجان الجونة يشهد حماس على مدار أيامه لمشاهدة الأفلام المعروضة.

وتابعت أنها متحمسة لاستكمال تصوير فيلم الجواهرجي كونها تعمل مع محمد هندي ومنى زكي حيث تحفظ أفلاهم عن ظهر قلب.

نشرت الفنانة تارا عماد، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت تارا عماد فى الصورة باطلالة ساحرة بفستان جذاب،وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها .

وانضمت تارا عماد إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجواهرجي، الذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

ويعد فيلم الجواهرجي التعاون الأول لـ تارا عماد مع كل من الفنانين محمد هنيدى ومنى زكى.

فيلم الجواهرجي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى ، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.



https://www.youtube.com/watch?v=Sb63Ue97Hyw