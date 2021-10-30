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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان: انخفاض ملحوظ بسعر صرف الليرة أمام الدولار

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية

شهد سعر صرف الليرة اللبنانية إنخفاضا بشكل ملحوظ أمام الدولار في مستهل تعاملات اليوم بالسوق غير الرسمية، وذلك غداة تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج من جهة أخرى.

 

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي 21 ألفا و300 ليرة لبنانية لكل دولار بزيادة تتجاوز الـ 1100 ليرة عن متوسط السعر أمس، علما بأن السعر السائد خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى منذ تشكيل الحكومة بسبب الخلافات السياسية في البلاد حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، والتي أدت إلى تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء بكامل تشكيله منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري.

 

ويُشار الي ان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ تفاقم الأزمات الإقتصادية والسياسية في شهر يوليو الماضي، حيث وصل إلى 13500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في العاشر من شهر سبتمبر الماضي، ثم عاد التدهور لسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار مع تصاعد الأزمات التي تواجه الحكومة الجديدة.

 

جاء الانخفاض الملحوظ في سعر صرف العملة اللبنانية غداة قرار حكومة المملكة العربية السعودية باستدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة والتأكيد على منع سفر السعوديين إلى لبنان.

 

كما طلبت البحرين من سفير لبنان مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

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وجاءت تلك القرارات في أعقاب التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي لبرنامج يذاع على إحدى المنصات الإلكترونية ووجه فيها انتقادات حادة للمملكة العربية السعودية والإمارات. 


وأعلن ميقاتي أمس أنه طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية.

ويترتب على انخفاض قيمة سعر صرف العملة المحلية ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات والخدمات غير الحكومية.

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