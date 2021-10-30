عصابة سرقة الشقق والموتسيكلات فى قبضة مباحث القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والدراجات النارية وإعادة المسروقات.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وكذا سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك" ، وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وأقر بإرتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى وكذا عدد (10) حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه"سيئ النية" ، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط بندقية رش ، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.