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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الموسم الثقافي العلمي الأول بجامعة الدلتا التكنولوجية

الموسم الثقافي العلمي
الموسم الثقافي العلمي الأول بجامعة الدلتا التكنولوجية

أطلقت جامعة الدلتا التكنولوجية، الموسم الثقافي الأول لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بإقامة ندوة علمية بعنوان "Wind and Solar Energy in Egypt" تحت رعاية الدكتور هشام عبد الخالق رئيس الجامعة.

 

وحاضر في الندوة د/ عبد العظيم اسماعيل، بمشاركة المهندس/ محمد الرفاعي، كما حضرها  د/العربي كشك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية،  د/محمود سالم عميد الكلية، د/السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

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وأكد الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصادر الطاقة المتجددة ركيزة اساسية من ركائز الاستدامة مما يجعلها في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، ومنها محطات طاقة الرياح ومكوناتها وأنواعها، وهناك محطات لتوليد طاقة الرياح منها الزعفرانة، جبل الزيت، ورأس غالب، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وأهمها :كوم امبو، الكريمات، وبنبان بأسوان.


وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة تبنتها الحكومة المصرية حتى عام ٢٠٣٥ علي أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية.


يذكر ان كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، حيث يوجد الكثير من نماذج محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح بها.


وتم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.
 

كما تضم الجامعة ٦ معامل حاسب آلي تضم شبكات وتطبيقات وبرمجيات، ومعمل وورشة الطاقة الشمسية، معمل القياسات والأجهزة، معمل معالجة الإشارات، معمل إلكترونيات القوى وآلات الجر الكهربى وغيرها؛ بالإضافة إلى تجهيز حاضنة تكنولوجية للمخلفات الصناعية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة،؛ وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي والابتكار.

جامعة الدلتا التكنولوجية الموسم الثقافي الأول كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ندوة علمية الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

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