عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد غد.. انطلاق منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم الفضاء

منتدى الإيسيسكو العالمي
منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم

تنطلق، بعد غد الاثنين، أعمال منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم الفضاء في نسخته الأولى، تحت شعار "معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء"، والذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع مؤسسة الفضاء الأمريكية.

ويشارك فيه مسئولون بالمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، ورواد فضاء، وخبراء وباحثون في علوم الفضاء، من أجل تبادل الخبرات والرؤى حول الجديد في علوم الفضاء والابتكارات والصناعات المرتبطة بها. 
وذكر بيان للإيسيسكو: “يهدف المنتدى، الذي سيتم تنظيمه على مدى يومين بمقر الإيسيسكو في الرباط، إلى المساهمة في رفع وعي الجهات المعنية في القطاعات الصناعية بأهمية علوم الفضاء، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها المعارف المتصلة بالأنشطة الفضائية وفوائدها، وإتاحة فرص تنمية القدرات في الدول الأعضاء، وتبادل المعارف للمساهمة في التغلب على التحديات من أجل زيادة الإنتاجية الوطنية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، واستكشاف فرص العمل المتاحة للخريجين الشباب في مجال الصناعات الفضائية".

وأضاف: “كما يهدف إلى تحفيز الباحثين الجامعيين والأكاديميين من خلال تشارك قصص النجاح في علوم الفضاء، من خلال عقد حلقات دراسية يستعرض خلالها مسئولين ورؤساء في وكالات الفضاء تجاربهم، وإقامة شبكة مؤسسية وبناء تعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الإيسيسكو بمجال الفضاء، وإنتاج المعارف حول آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة الفضائية على الصعيد الدولي ونشرها”.

اقتصاد الابتكارات العمل الاقتصاد الأمريكي ثقافة الباحثين ابتكار وطن عمال نمو الاقتصاد علوم الفضاء

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: عودة العمل الدعوي بكامل قوته تدريجيا بشرط لقاح كورونا

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟ الافتاء تجيب

نيفين جامع: نسعى لتقديم مصر كوجهة استثمارية تحتوي على العديد من الفرص

سانا: إصابة جنديين في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

شعراوي: الدولة أنفقت 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات الاساسية في الصعيد

محمد صلاح الجديد.. مصري في إيطاليا تشيد بموهبته الكروية الصحف.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

الكويت تطرد القائم بأعمال السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ