بعد غد.. انطلاق منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم الفضاء

تنطلق، بعد غد الاثنين، أعمال منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم الفضاء في نسخته الأولى، تحت شعار "معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء"، والذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع مؤسسة الفضاء الأمريكية.

ويشارك فيه مسئولون بالمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، ورواد فضاء، وخبراء وباحثون في علوم الفضاء، من أجل تبادل الخبرات والرؤى حول الجديد في علوم الفضاء والابتكارات والصناعات المرتبطة بها.

وذكر بيان للإيسيسكو: “يهدف المنتدى، الذي سيتم تنظيمه على مدى يومين بمقر الإيسيسكو في الرباط، إلى المساهمة في رفع وعي الجهات المعنية في القطاعات الصناعية بأهمية علوم الفضاء، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها المعارف المتصلة بالأنشطة الفضائية وفوائدها، وإتاحة فرص تنمية القدرات في الدول الأعضاء، وتبادل المعارف للمساهمة في التغلب على التحديات من أجل زيادة الإنتاجية الوطنية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، واستكشاف فرص العمل المتاحة للخريجين الشباب في مجال الصناعات الفضائية".



وأضاف: “كما يهدف إلى تحفيز الباحثين الجامعيين والأكاديميين من خلال تشارك قصص النجاح في علوم الفضاء، من خلال عقد حلقات دراسية يستعرض خلالها مسئولين ورؤساء في وكالات الفضاء تجاربهم، وإقامة شبكة مؤسسية وبناء تعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الإيسيسكو بمجال الفضاء، وإنتاج المعارف حول آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة الفضائية على الصعيد الدولي ونشرها”.