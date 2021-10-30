عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في الكوشة.. الطفولة والأمومة يوقف زواج طفلة تبلغ 14 عاما بأسيوط

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر ١٤ عاما بمركز البداري بمحافظة أسيوط وذلك اثناء حفل زفافها.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة  (ر.م )  بتزويجها رغما عنها قبل بلوغها السن القانوني.

وعلى الفور وجهت أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ الي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ؛ التي بدورها أحالته إلي اللجنة الفرعية بمركز البداري  للتأكد من صحة الواقعة وأفادت بتواجد الطفلة بفستان الزفاف بالعرس المقام بالقرية .

وأضافت السنباطي أنه بعد التأكد من صحة الواقعة وأن الأب قام بالفعل  بإتمام الزيجة تم تحرير محضر بمركز شرطة البداري . وتدخلت الشرطة وتم ايقاف الحفل ... وبعرض المحضر علي نيابة البداري الجزئية تم استدعاء والد الطفلة للنيابة العامة والذي ووقع هو والعريس على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانوني.

وأضافت السنباطي أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة قدمت جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية

في هذا الصدد توجهت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما تقوم به من أجل حماية الأطفال ؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع حالة الخطر عنهم  كما توجهت بالشكر الي وزارة الداخلية علي مجهوداتها وسرعة استجابتها وتعاونها في دعم وتعزيز حماية حقوق الاطفال؛ ووجهت الشكر الي لجنة حماية الطفولة بالمحافظة ولجنتها الفرعية بمركز البداري لسرعة تحركها لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها.

ولفتت "السنباطي" أن هذا يتزامن مع إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة لحملة لـسـة نــُوَّارة لمناهضة زواج الأطفال في 11 محافظة و 14 قرية من قرى مبادرة حياة كريمة، مؤكدة على أن الهدف من الحملة بجانب التوعية بمخاطر زواج الأطفال هو التشجيع على ثقافة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهي منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهداً للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي تكرس دائرة العنف ضدهن وأن حق الفتيات  في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن ورفع الوعي بضرورة الحق في التعلم والرعاية الصحية،  من أولويات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: عودة العمل الدعوي بكامل قوته تدريجيا بشرط لقاح كورونا

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟ الافتاء تجيب

نيفين جامع: نسعى لتقديم مصر كوجهة استثمارية تحتوي على العديد من الفرص

سانا: إصابة جنديين في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

شعراوي: الدولة أنفقت 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات الاساسية في الصعيد

محمد صلاح الجديد.. مصري في إيطاليا تشيد بموهبته الكروية الصحف.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

الكويت تطرد القائم بأعمال السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ