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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة مصر بفاليتا تستقبل رئيس البرلمان والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء وعدد من وزراء دولة مالطا

سفيرة مصر بفاليتا
سفيرة مصر بفاليتا تستقبل عددا من المسئولين بحكومة مالطا

استقبلت السفيرة ندى دراز، سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، بمقر دار السكن، كلاً من رئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجا، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء للشئون المتوسطية أليكس تريجونا، ووزير الداخلية والأمن القومي بايرون كاميليري، ووزير المالية كلايد كاروانا، ووزيرة الإدماج وجودة الحياة جوليا فروجا بورتيللي، فضلاً عن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مالطا د. إلينا جريك، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سمر مظلوم، ومدير المكتب الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة للمتوسط جوليان سيمون، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عملها في مالطا. 
 

وأوضحت السفيرة ندى دراز أن غداء العمل تناول مجالات التعاون المختلفة بين مصر ومالطا وسبل تطويرها، والبناء على ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور خلال الأعوام الماضية على صعيد العلاقات الثنائية وفي الأطر متعددة الأطراف، وأشادت خلال المناسبة بالدور الذي تقوم به مالطا في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 
 

وأضافت السفيرة أن رئيس البرلمان المالطي أشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، والذي يُمثِل قاعدة صلبة يجب البناء عليها لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر ومالطا بما يخدم مصالح البلدين. 

 

كما تناول الوزراء بحسب مجالهم الأهمية التي تمثلها مصر بالنسبة لمالطا ليس فقط كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة المتوسط وإنما كشريك يُمكِن الاعتماد عليه في مختلف المحافل التي تجمع البلدين.

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