تعالج 800 طفل.. رئيس جامعة القاهرة يشرح مزايا أكبر وحدة رعاية لحديثي الولادة

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، إنه تم اليوم افتتاح أكبر وحدة رعاية للاطفال حديثى الولادة والمبتسرين بمستشفى أبو الريش، موضحا أن تم تجهيز الوحددة على أعلى درجة من الرعاية والكفاءة بمواصفات عالمية فى إطار الجهود التى يقدمها صندوق تحيا مصر لأطفال مصر.



وأضاف محمد الخشت، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية dmc، أن هذه الوحدة تتكون من 22 حضانة و100 جهاز جديد يشمل أجهزة التنفس الصناعى وغيرها وهي تعالج 800 طفل ، مؤكدا أن مساهمات صندوق تحيا مصر بهذا الشأن متعددة للغاية .



وأشار محمد الخشت، إلى افتتاح وحدة رعاية طبية أيضا بالغة الأهمية مؤخرا فى مستشفى أبو الريش اليابانى، موضحا أن هناك طلب كبير على حضانات للاطفال المبتسرين الذين يحتاجون رعاية طبية كبرى.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن صندوق تحيا مصر تميز بمشاركاته المتعددة فى العديد من المشاريع التنموية وعلى رأسها الخدمات الطبية، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تتعاون مع جميع الجهات ومنها صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدنى.