عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎عبد الغفار والأمين والخشت يفتتحون أحدث أعمال التطوير بمستشفى أبو الريش للأطفال

أحدث عمليات تطوير
أحدث عمليات تطوير مستشفى أبو الريش

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفي أبو الريش "المنيرة" للأطفال بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم من صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني.

 

ويهدف هذا التطوير إلى دعم مراكز رعاية حديثي الولادة وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين.

 

وعقب الافتتاح تفقد “عبدالغفار والأمين والخشت” أعمال الترميم والتطوير والتجديد للمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام.

txt

لطلاب تمريض القاهرة.. بدء امتحانات أعمال السنة 2 نوفمبر

txt

جامعة القاهرة فى أسبوع .. الانضمام لأول 400 مرموقة عالميا في تصنيف US News .. "أبو الريش الياباني" تحصل على الأيزو من هيئة المواصفات الفرنسية

حضر الافتتاح والجولة التفقدية عميدة كلية طب قصر العيني، وعميد المعهد القومي للأورام، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرة مستشفى أبو الريش المنيرة، وممثلين عن صندوق تحيا مصر، والشركة المنفذة.

وخلال كلمته، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تطوير وتجهيز وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفي أبو الريش المنيرة للأطفال تم وفقًا للمعايير العالمية للجودة الصحية ومكافحة العدوى بهدف خدمة نحو 800 طفل مبتسر تستقبلهم الوحدة سنويًا من كافة أنحاء مصر وعلاجهم بالمجان.

 

‎وأكد اللواء محمد الأمين رئيس صندوق تحيا مصر أن الوحدة الجديدة على أعلى مستوى لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين بدعم من صندوق "تحيا مصر" ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تزويد الوحدة بأكثر من 100 جهاز،  تشمل 22 حضانة، وأجهزة تنفس ضغط المجرى الهوائي، ووحدات إفاقة، وحضانة محمولة، وأجهزة قياس الصفراء وضخ السوائل.

وأضاف د. محمد الخشت، أن تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال يستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ويأتي في إطار اهتمام جامعة القاهرة بالقطاع الطبي ومشروعها الخاص بتطوير المستشفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية عالية المستوى تلائم مكانة الجامعة العريقة وإمكاناتها ودورها المجتمعي والخدمي، وتساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ورفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى استمرار عمليات تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال على مدار 4 سنوات، والتي شملت مؤخرًا افتتاح عدة وحدات من بينها وحدة زرع الكُلى بسعة 12 سريرًا، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، وحدة الكبد، ووحدة الغدد الصماء والسكر بسعة 22 سريرًا، مضيفًا أنه جاري تنفيذ مشروعات تطوير أخرى بالمستشفى، منها رعاية العمليات الجراحية، ووحدة الرعاية المركزة بسعة 14 سريرًا، ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع بسعة 19 سريرًا، ووحدة إقامة عامة بسعة 31 سريرًا ، وطوارئ النزلات المعوية وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المدني.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين مستشفى أبو الريش

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: عودة العمل الدعوي بكامل قوته تدريجيا بشرط لقاح كورونا

هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام؟ الافتاء تجيب

نيفين جامع: نسعى لتقديم مصر كوجهة استثمارية تحتوي على العديد من الفرص

سانا: إصابة جنديين في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

شعراوي: الدولة أنفقت 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات الاساسية في الصعيد

محمد صلاح الجديد.. مصري في إيطاليا تشيد بموهبته الكروية الصحف.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

الكويت تطرد القائم بأعمال السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ