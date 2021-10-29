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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة القاهرة فى أسبوع .. الانضمام لأول 400 مرموقة عالميا في تصنيف US News .. "أبو الريش الياباني" تحصل على الأيزو من هيئة المواصفات الفرنسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الخشت: 

الجامعة قفزت خلال عام واحد 35 مركزا 

هدفنا الوصول إلى المستوى العالمى المرموق اللائق 

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة..


أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكى يو إس نيوز  US News لعام 2021 تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 427 إلى 392 حيث تقدمت الجامعة 35 مركزًا عن العام الماضي بنسبة تقدم 9% بينما تقدمت 119 مركزًا عن عام 2016 بنسبة تقدم 25% مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية وكذلك تقدم مركزها ضمن أول 400 جامعة راقية بالعالم لتصبح ضمن أفضل 1.5% جامعة راقية عالمية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أنه بالرغم من الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، فإن جامعة القاهرة تعمل على كل الجبهات في نفس الوقت، وتدعم جهود البحث العلمي والمعامل والنشر الدولي للحفاظ على المكانة الدولية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة الجامعة التي تهدف إلى الوصول للعالمية ومنافسة كبرى الجامعات الدولية المرموقة وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليا على عدد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى في العديد من التصنيفات الدولية من حيث الأداء البحثي والمجتمعي والابتكار.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تعتمد منذ فترة على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في اقتناص الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات نظرا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم والتي يتم الاستشهاد بها في كافة المجالات الدولية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التقدم المستمر فى التصنيفات العالمية المتنوعة، ومنها تصنيف "شنغهاي" الصينى والذى يوكد ان جامعة القاهرة ضمن اول 500 جامعة راقية بالعالم. كما احتلت المركز 308 عالميا في التصنيف الهولندي (CWTS) "ليدن"، وكذلك الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، يرجع إلى عمل إدارة الجامعة للانتقال إلى الجيل الرابع من الجامعات، وزيادة حوافز ومكافآت النشر الدولي، وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات بجامعة القاهرة.

يشار إلى أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، وقد شملت معايير التقييم سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليميا، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.

وتظهر أهمية هذا التصنيف عن التصنيفات العالمية الأخرى نظرًا لاهتمامه بالبحث العلمى المنشور عالميا، وهذا العام تم نشر ترتيب 1750 مؤسسة علمية من أكثر من 90 دولة وكذلك تم زيادة 255 جامعة إضافية في تصنيفات التخصصات العلمية وقد تم هذا طبقا لـ 13 معيارا متنوعا.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على شهادة الأيزو 9001 : 2015 لوحدات الإقامة ووحدات الرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن هذه الشهادة تُعد تأكيدًا على تطابق الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى أبو الريش الياباني بالمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحصول على شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول مؤسسات الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.

وقالت الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي قيادة الجامعة والمستشفيات المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لجميع المرضى خاصة الأطفال.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حققت على مدار 4 سنوات نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، حيث نجحت الجامعة في حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول العديد من كلياتها ومراكزها على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.

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