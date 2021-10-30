محافظ قنا: برنامج التنمية المحلية يستهدف إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظتىّ قنا و سوهاج كنموذج أولى سيتم تطبيق تجربته على باقى محافظات الجمهورية ، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار ، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالى قيمة التمويل ، و يستهدف البرنامج إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر، من خلال العمل على 5 محاور رئيسية هى " البنية التحتية – تطوير المناطق الصناعية – تنمية التكتلات الإقتصادية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات والتطوير المؤسسى ".



جاء ذلك خلال مشاركته مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جلسة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تم تنظيمها علي هامش الاحتفال بيوم المدن العالمي ٢٠٢١ بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و الدكتور محمد ندا ، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى.



وأضاف محافظ قنا ، أنه نظراً لنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة من خلال تصنيفه على منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي عالمي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكد الداودى، أن البرنامج نجح حتى يونيو الماضى في الإنتهاء من تنفيذ 1402 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 3.6 مليار جنيه في المحاور الخمسة، مما ساهم في ارتفاع ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة .



وأوضح محافظ قنا، أن البرنامج يستهدف تنمية تلك التكتلات على مرحلتين: المرحلة الأولى: تشمل تطوير تكتل الفركة بنقادة، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادى وفرشوط، والمرحلة الثانية تشمل تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالطماطم والشمر فى مركزى قنا وقفط، وتكتل الفخار فى قنا، وقوص، ونقادة ، موضحاً أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.