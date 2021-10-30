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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

 في المنشآت الحكومية والعامة.. انتشار الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالشرقية

الفرق الطبية
الفرق الطبية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار انتشار الفرق الطبية على مدار اليوم في المنشآت الحكومية والعامة وأماكن تجمعات المواطنين بالشوارع والأسواق والمحال التجارية لإعطاء المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون للفرق الطبية للتيسير على المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتقليل فرصة إصابتهم بالفيروس.

 

أشار المحافظ إلى أنه قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على المنشآت الحكومية العامة والخاصة وأماكن تجمعات المواطنين للتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد للفيروس  حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

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الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم 2750 لسنة 2021،  والذي جاء فيه حظر  دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة  إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر.

 

كما نص القرار على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الإدارية  إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءاً من 1 ديسمبر 2021

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