أسطورة.. الكاف يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده الـ 67

وجّه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” رسالة تهنئة لـ محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ 67 اليوم .

ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لـ أبرز أهداف الخطيب .

وعلق: «أسطورة يُكمل اليوم محمود الخطيب، نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي عامه الـ 67! نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر عام 1954 ولد محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 67



ولد الخطيب في قرية مصرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ومن القرية انتقل الطفل الصغير مع أسرته إلى القاهرة.

وتعد من أشهر الهتافات التي تغني بها جماهير الاهلي لـ محمود الخطيب وهي “ بيبو بيبو ..بيبو بييو الله يا خطيب ”

بدايات بيبو الكرة المصرية





انضم محمود الخطيب إلى نادى النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة خاصة خلال مشاركته في دوري المدارس مع المدرسة الرياضية.

وافق مسئولو نادي النصر على انتقال محمود الخطيب إلى نادي الأهلي بعدما كان قريبا من التوقيع إلى نادى الإسماعيلي وكان عمر الخطيب 16 سنة فقط حينها.

لعب الخطيب وهو في هذه السن مع فريق تحت 18 سنة وكانت أولى مبارياته أمام فريق ناديه السابق فريق النصر.

صعد للفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادى البلاستيك في 15 أكتوبر عام 1972 وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه.

وأحرز محمود الخطيب هدفا رائعا في مرمى اشانتي كوتوكو عام 1987 فى المباراة التي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء حيث يعتبر آخر هدف إفريقي سجله بيبو الكرة المصرية في تاريخ مشواره الكروي.

أحرز 108 أهداف



ومن بعد ذلك توالت الأهداف في الدوري حتى وصلت عند يوم اعتزاله إلى 108 أهداف في بطولة الدوري سجّلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة من اللعب.

في سنواته الستة عشر مع الشياطين الحمر فاز محمود الخطيب بعشر ألقاب دوري و 5 كؤوس مصرية كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفاً في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه حتى الآن.

رفع محمود الخطيب مع الأهلي لقب بطولة كأس أفريقيا للأندية البطلة دوري أبطال إفريقيا في الوقت الحالي عامي 1982 و1987 كأس الكؤوس الإفريقية في أعوام 1984-1985-1986

على الساحة الدولية ظهر محمود الخطيب لأول مرة مع منتخب مصر الوطني عام 1974 وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 1980 و1984.