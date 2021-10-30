عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية: عون حريص على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع السعودية

ميشال عون
ميشال عون

ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية عبر فيس بوك قائلة : لقد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، المداولات التي طرحت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين لخليّة الأزمة التي انشأها ليل أمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

 


وأضافت : وفي هذا السياق، جدّد الرئيس عون التأكيد على حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبّب بأزمة بين البلدين لا سيّما وانّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة.

txt

رؤساء وزراء لبنان السابقون يدعون قرداحي للاستقالة لرأب الصدع مع دول الخليج

txt

تغريدة هامة للسفير السعودي في لبنان.. ماذا قال فيها؟


 

وختمت الصفحة قائلة : كما اعتبر الرئيس عون انه من الضروري ان يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح اليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

السعودية لبنان ميشال عون الرئاسة اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين نجيب ميقاتي

موضوعات متعلقة

تصعيد جديد.. مصادر خليجية: سحب سفراء مجلس التعاون من لبنان

سعد الحريري: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن جدول توزيع 634909 تابلت على طلاب أولى ثانوي بالمدارس

أزمة تجديد عقد محمد صلاح.. كبار أوروبا يترقبون مصير الفرعون مع ليفربول

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد رمسيس الثاني بـ سقارة.. تفاصيل

أسطورة.. الكاف يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده الـ 67

حكيم زياش أساسي.. هافريتز يقود هجوم تشيلسي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

السيسي: احتفالية طريق الكباش يجب أن تعكس ثراء الأقصر كمقصد سياحي عالمي

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

راقصة العجوزة تروي تفاصيل قتل طفلتها منذ 3 سنوات: خلفتها حرام من ديلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ