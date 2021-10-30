الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طفل غارق فى ترعة بـ قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا، من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً في ترعة بمركز أبوتشت.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت ، يفيد بغرق الطفل مصطفى عيد حسن ٤ أعوام، في ترعة بقرية الحسينات.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، بفريق من الإنقاذ النهرى، و تمكنت قوة بقيادة الرائد رامي إيهاب خلف الله، من انتشال الجثة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.