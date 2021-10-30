جيش إسرائيل يعيد سورياً اجتاز الحدود شمالاً

ذكرت القناة 13 العبرية مساء اليوم السبت أن قوات الجيش الإسرائيلي أعادت مواطنًا سوريًا اجتاز الحدود الشمالية صوب إسرائيل.



ووفقاً لقناة كان العبرية، أُعيد إلى لبنان اليوم مواطن سوري كان قد تسلل إلى إسرائيل الليلة الماضية وألقي القبض عليه داخل ساحة أحد المنازل في مدينة المطلة الحدودية.



وبحسب القناة العبرية، كان هذا الشخص قد حاول قبل حوالي الشهر التسلل إلى البلاد إلا أن الجيش اللبناني اعتقله.