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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

د. عطية خفاجة: المدخنون أكثر فئة تصاب بأورام الرئة

الدكتور عطية خفاجة
الدكتور عطية خفاجة

تحدث الدكتور عطية خفاجة، استشاري الجراحة العامة والأورام، عن أورام الجهاز التنفسى وأشهرها.

وأضاف عطية خفاجة ، خلال استضافته ببرنامج «انا والطبيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، والذي تقدمه « ماري نعيم»، أن الجهاز التنفسى يبدأ من الأنف، ثم الحنجرة يليها الغشاء المحيط بالرئتين".

وتابع خفاجة:" الغشاء المحيط بالرئتين ليه أورام معينة تصيبه زى الفنان أحمد زكي أصيب به".

وأوضح استشاري الجراحة العامة والأورام، أن أكبر فئة تصاب بأورام الرئة هم المدخنين، لافتا إلى ان امراض الاورام اصبحت اكثر شيوعا نتيجة للاكتشاف المبكر والتطور العلمي الكبير في هذا المجال".

أورام الجهاز الهضمي والمعدة

وعلى جانب  آخر حذَّر الدكتور عطية خفاجة، استشاري الجراحة العامة والأورام، من بعض أنواع الطعام التي قد تتسبب في أورام الجهاز الهضمي والمعدة.

وأوضح عطية خفاجة أن هناك عددا من الأكلات التي تسبب أمراضا في المعدة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتغاضى المريض عن أي ألم في المعدة يظل معه لمدة أسبوعين مستمرين، دون أن يزور الطبيب.

الدكتور عطية خفاجة أورام الجهاز التنفسى الجهاز التنفسي الحنجرة الأنف

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