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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمير الشرقاوى: أسباب تساقط الشعر كثيرة أهمها نقص الحديد

الدكتور أمير الشرقاوي،استشاري
الدكتور أمير الشرقاوي،استشاري الأمراض الجلدية

أكد الدكتور أمير الشرقاوي،استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، أن تساقط الشعر منتشر بصورة كبيرة، معقبا:" 80% من اللى بيزوروا عيادات الجلدية يشتكون من تساقط الشعر".

أضاف  أمير الشرقاوي، خلال استضافته ببرنامج «انا والطبيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، الذي تقدمه « ماري نعيم»: أن أسباب تساقط الشعر كثيرة للغاية أهمها نقص الحديد فى الجسم، استخدام صبغات الشعر بكثرة، و فرد الشعر .

وتابع أمير الشرقاوى: بعد التحاليل وفحص الشعر لتحديد سبب تساقط الشعر، يتم تحديد العلاج المناسب".

كان تحدث الشرقاوى عن الجلد قائلا:"إمكانية إرجاع الجلد لطبيعته وعودته الي النضارة المخلوق عليها من خلال عمليات التجميل والليزر.

أسباب كثيرة إلى التجاعيد

وأضاف:« ان البعض يسعى الى اجراء عمليات تجميل باقل أموال ما يجعل هناك مشاكل كبيرة في عمليات التجميل»، لافتا إلى ان هناك اسباب كثيرة تؤدى إلى التجاعيد ما يجعل شكل الجلد يتغير.

أشار  أمير الشرقاوي، إلى أن بعض حالات التجاعيد تظهر بعد 20 سنة، من الشمس التدخين والديت والضحك وغيرها من التجاعيد المبكرة.

نصح  أمير الشرقاوي، بإجراء عمليات التجميل في المراكز الطبية المتخصصة والمزودة باعلي الامكانيات .

الدكتور أمير الشرقاوي الأمراض الجلدية تساقط الشعر صبغات الشعر فرد الشعر

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