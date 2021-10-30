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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة دمياط

إنقاذ طفل بعد استخراج مسمار من رأسه بدمياط

صدى البلد

نجح فريق طبى بمستشفى دمياط التخصصى بدمياط  برئاسة الدكتور وليد أبوالخير مدير المستشفى من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ١٥ عاما و استخراج مسمار من رأسه بعد إصابته أثناء عمله. 

كان الفريق الطبى بقيادة الدكتور عبد الرحمن الدنجاوى أخصائى جراحة المخ والأعصاب قد أجرى جراحة دقيقة لاستخراج المسمار من رأس الطفل ليعود إلى الحياة مرة أخرى. 

وأشار الدكتور عبد الرحمن الدنجاوى إلى أن العملية كانت خطيرة جدا، حيث إن المسمار اخترق أكبر وريد بالمخ وهو الوريد الأجوف العلوي. 

وأكد الدنجاوى أنه تم متابعة المريض متابعة جيدة.

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