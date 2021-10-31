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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. وحوش البيك اب تتسارع في فيديو تنافسي

شاهد .. وحوش البيك
شاهد .. وحوش البيك اب تتسارع في فيديو تنافسي

تمتلك كل من النسخة فورد رينجر و تويوتا هايلكس مكانة كبيرة وسط اصدارات البيك اب، حيث تعتمد كل منهما على العديد من المفاهيم القوية، مثل القدرات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية، وذلك من ناحية الدفع وقوة المحرك، إلى جانب التجهيزات الداخلية، والتصميمات الخارجية المبهرة ذات مساحة التخزين الخلفية، نسبة إلى فئة البيك اب الشهيرة.

 

وحوش البيك اب في تسارع تنافسي 

 

تحظى سباقات السيارت بشكل عام على شعبية جارفة بين محبي عالم المحركات، سواء كانت من فئة السيارات الخارقة، أو السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV وعائلة الكروس أوفر ايضا، والهاتشباك الشهيرة، ولكن عندما يتعلق الامر بفئة الـ بيك اب فيبدو أن الامر يختلف كثيرًا.

 

حيث ظهرت النسخة فورد رينجر وعي تتنافس مع قرينتها من فئة البيك اب تويوتا هايلكس، وذلك خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير، بواسطة قناة CAR Buyers Guide المتخصصة في مجال استعراض السيارت، مما يدفعنا بمراجعة القدرات الفنية الخاصة بتلك النسختين قبل مشاهدة المقطع التنافسي.

 

القدرات الفنية للبيك اب فورد رينجر و تويوتا هايلكس

 

تمتلك البيك اب فورد رينجر محرك بسعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يولد قوة قدرها 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 10 سرعات، وهي من طراز SiT 4x4 XLT FX4 الذي يصمم على منصة T6 الشهيرة، بينما دعمت تويوتا هايلكس بيك اب بمحرك بسعة 2400 سي سي "تيربو ديزيل"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي النقلات من 6 سرعات.

 

البيك اب فورد رينجر تويوتا هايلكس فورد رينجر

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