أخبار الزمالك.. انسحاب محامي النادي من قضية بوطيب..تدريبات تأهيلية للاعبين بفندق الإقامة

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

انسحاب محامي الزمالك من قضية خالد بوطيب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مسئولي اللجنة المعينة لإدارة النادي تبحث ملف أزمة قضية محمد إبراهيم وناديه السابق مارتيمو البرتغالي، والحكم الذي صدر بمليون يورو.



مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين في فندق الإقامة و كارتيرون يعقد محاضرة فنية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش.



شحن زائد.. الأهلي يتجاهل كارتيرون.. ويطالب بالهدوء لعدم إشعال الفتنة.. تفاصيل

رفض مسئولو النادي الأهلي الرد علي تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اليوم حول مباراة القمة المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع محمد أسامة وتدريبات ترفيهية للاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ختام التدريب مساء اليوم السبت والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.