مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع محمد أسامة وتدريبات ترفيهية للاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ختام التدريب مساء اليوم السبت والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

واطمأن المدير الفني للفريق على جاهزية جميع اللاعبين استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غدٍ الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات ترفيهية خلال مران الفريق مساء اليوم السبت الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غد الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.