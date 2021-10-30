بيومي فؤاد منفعلا : تركي آل الشيخ مشتمنيش دا يقصد الإعلان |فيديو

علق الفنان بيومي فؤاد، على فيديو "سيخ الشاورما بالسعودية"، قائلا: "أي شخص يعلن عن أي منتج في العالم يتحدث عنه بطريقة جيدة".

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرجل كان معه اسكتش لبيومي أفندي، وكان هناك إفيه تكرر مرتين داخل هذا الاسكتش، وطلب مني هذا الرجل إفيه مثل الموجود بالاسكتش".



وأشار: "عملت الفيديو على أنه حاجه خاصة به، ونشر الرجل الفيديو على سبيل الفرحة وليس إعلاننا"، مؤكدا: "الفيديو ليس إعلان نهائيا بل كان على سبيل الهزار والضحك".



وأكد: "مفيش أي شخص في العالم يسمح لنفسه بأن يعمل إعلان وبه مثل هذا الكلام"، مشيرا إلى أنه اعتذر عن وجهة النظر الخطأ التي وصلت إلى الجمهور والمحبين.

وعلق عما نشره المستشار تركي آل الشيخ، قائلا: "تركي آل الشيخ مقالش عليا تافه، بل تحدث عن الإعلان إنه تافه ومسيء ودمه تقيل وهو عنده حق لو ده اتصنف كإعلان"، موضحا: "أنا مع كل الأشقاء السعوديين الزعلانين لو ده إعلان لكن ده مش إعلان".