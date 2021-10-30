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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إصابة أحمد فلوكس بفيروس كورونا .. تكريم نيللي كريم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

في رسالة لهؤلاء.. هند صبري : اللي عندهم مشاكل نفسية خليهم معاها

‏⁧تصدرت الفنانة هند صبري، البوستر الرسمي لمهرجان ⁦‪أيام‬⁩ ⁦‪قرطاج‬⁩ ⁦‪السينمائية‬⁩، الأمر الذي أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أول ظهور لـ منى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 ..شاهد

نشر الفنان محمد صبحي، صورة نادرة للفنانة منى زكي، من خلال صفحته الرسمية على تطبيق “الفيسبوك”.

كتب محمد صبحي، على الصورة: "أول ظهور لمنى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم .. كارولين خليل .. سيد الرومي ! " المسرحية لم يتم تصويرها“.

معرض إكسبو 2020 .. عمرو دياب يشعل حفل دبي .. شاهد

أشعل الفنان عمرو دياب، حفل بحديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي وسط حضور آلاف المعجبين من الجمهور.

وقام عمرو دياب، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من ضمنها أغنية “أنت الحظ” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جداً.

تكريم نيللي كريم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. شاهد

افتتحت الدورة الـ 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية اليوم، وتم تكريم نيللي كريم لمسيرتها السينمائية و"لبابا ديور" في النقد السينمائي، وتم منح جائزة التوزيع والإنتاج للمنتج أنور الصادق الصباغ.

تفاصيل حفل مصطفى حجاج بـ مهرجان التسوق .. صور

تفاعل الجمهور من رواد مهرجان التسوق بأحد المولات الكبري مع المطرب مصطفي حجاج ،الذي قدم حفلا أكثر من رائع  غني فيه باقة مميزة من أغنياته والتي رددها الجمهور معه طوال الحفل، وكان في استقباله  منظم الحفل.

إصابة الفنان أحمد فلوكس بفيروس كورونا

أعلنت رابيا زوجة الفنان أحمد فلوكس، عن إصابة زوجها بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت "زوجة فلوكس"، عبر حسابها على «انستجرام»: "أحمد فلوكس إيجابي كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

أحمد مالك يكشف لـ "صدى البلد" كواليس فيلم "قمر 14"

عبّر الفنان أحمد مالك، عن سعادته بالمشاركة في فيلم “قمر 14” والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

إيساف لـ صدى البلد : تلقيت ردود فعل رائعة على أغنية قلبها 

عبّر الفنان إيساف، عن سعادته بردود الفعل على أغنيته الجديدة “قلبها” التي طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على “اليوتيوب”.

ثراء جبيل: أجسد شخصية ممثلة تتعرض لجريمة قتل غامضة في “آخر دور” 

عبرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني في مسلسل “آخر دور”.

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: “سعيدة بالمشاركة في مسلسل آخر دور مع الفنانة دينا الشربيني، وأنا أجسد شخصية ممثلة تتعرض لجريمة قتل غامضة، وهي ضيفة شرف يُبنى عليها الأحداث".

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