اليوم.. رامي عاشور يحيي حفلا في نيويورك

يحيي اليوم الأحد المطرب رامي عاشور ؛ حفله الغنائي الأول خارج مصر وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويقدم خلال الحفل عدد من أغانيه، بالإضافة إلى "أكلم مين "، والتي سيطرحها يوم ٤ نوفمبر المقبل".

أغنية أكلم مين من كلمات وألحان رامي عاشور توزيع رامي سمير ؛ وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خارج مصر.

كشف لاعب الاسكواش السابق رامي عاشور، عن برومو أغنيته الجديدة "أكلم مين" عبر حسابه على إنستجرام، وهي من كلماته وألحانه.



وحرصت نيللي كريم زوجة شقيقه، على دعمه بمشاركة برومو الأغنية عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام.

أحدث أغاني رامي عاشور كانت أغنية "النار القايدة "والتي حقق خلالها نجاحا كبيرا .