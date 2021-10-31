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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. رامي عاشور يحيي حفلا في نيويورك

رامي عاشور
رامي عاشور

يحيي اليوم الأحد المطرب رامي عاشور ؛ حفله الغنائي الأول خارج مصر وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويقدم خلال الحفل عدد من أغانيه، بالإضافة إلى  "أكلم مين "، والتي سيطرحها يوم ٤ نوفمبر المقبل".

أغنية أكلم مين من كلمات وألحان  رامي عاشور توزيع رامي سمير ؛ وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خارج مصر.

كشف لاعب الاسكواش السابق رامي عاشور، عن برومو أغنيته الجديدة "أكلم مين" عبر حسابه على إنستجرام، وهي من كلماته وألحانه.

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وحرصت نيللي كريم زوجة شقيقه، على دعمه بمشاركة برومو الأغنية عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام.

أحدث أغاني رامي عاشور كانت أغنية "النار القايدة "والتي حقق خلالها نجاحا كبيرا .

 

الولايات المتحدة انستجرام حفل زفاف فيديو كليب مدينة نيويورك رامي عاشور

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