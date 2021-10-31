شيرين رضا : أنا مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية في فيلم في عز الضهر

كشفت الفنانة شيرين رضا كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" مع الفنان العالمي مينا مسعود.



وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":نستكمل تصوير الفيلم الذي توقف بسبب سفر مينا مسعود لتصوير احد الاعمال في الخارج، وانا استمتعت كثيرا بتلك التجربة، وأجسد دور مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم اقدمها من قبل.

وكانت قد كشفت الفنانة شيرين رضا عن طريقة تعاملها مع المتجاوزين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت شيرين رضا في تصريحات لـ صدى البلد": أنا مش سهلة أترك الأشخاص تنقد وتتجاوز ولكن عند نقطة معينة أنفجر في شخص، لأن هذا قلة أدب، واللى مش عاجبة فيلمي لايشاهده، ومن لايحب أن يراني لايتابعني، ولكن من يتجاوز معي ههزأه وهفرج عليك كل المتابعين لي".

وعلى الجانب الأخر تشارك الفنانة شيرين رضا في فيلم الملحد الذي يجمعها للمرة الثانية مع الكاتب إبراهيم عيسى بعد فيلم "الضيف"، الذي عرض عام 2019.

وكشف شيرين، كواليس العمل وقالت في تصريحات لـ صدى البلد، أنها لم تبدأ في الفيلم بعد لكن متحمسة جدا للعمل، لأنه يسلط الضوء على قضية مهمة وشائكة وهي التطرف الدينى والإلحاد.

وتابعت: “العمل يوضح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تدبر، وتخوفت في البداية عندما سقطت عينها على اسم العمل ولكن بعد قراءة السيناريو تحمست”.

وكانت أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتجديد العمل مع المخرج هادي الباجوري من خلال فيلم قمر 14 الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "شيرين" في تصريحات لـ صدى البلد: هادي مخرج متميز وصديق عزيز، ويعلم كيف يخرج الممثل الذي يعمل معه بشكل جيد ومختلف، ويفهمني جيدا ويعرف كيفية توجيهي.

وعلى جانب آخر أكدت الفنانة شيرين رضا، أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قائلة: عندي صديقات كتيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان.

وأضافت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنها لم تهتم بمعرفة أسباب الخيانة، مؤكدة لا يهم أن أعرف السبب لأنه لا استفادة من ذلك.

وتابعت شيرين رضا، أنها بعد أن تعرضت للخيانة من صديقتها، رفضت أن تواجهها، أو أن تعلم منها السبب الذي أدى بها للخيانة مع زوجها.

وأشارت شيرين رضا إلى أنه يوم ماحصلت الخيانة قررت أقطع علاقتها بصديقتها تماما، وفور الواقعة انتهت علاقتها بزوجها قائلة: “كان الموقف ده نهاية علاقتي بزوجي”.

وأكدت الفنانة شيرين رضا أن والدها الراحل محمود رضا "وحشني أوي بشكل ماحدش يتخيله وأنا بنت أبويا وأمي لأني بنتهما الوحيدة".

