هل متعافي كورونا في غني عن اللقاح لوجود أجسام مضادة؟.. أمجد الحداد يوضح

كشف الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، تفاصيل ظهور الأجسام المضادة بعد التعافي من كورونا والفرق بينها وبين الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح كورونا.

وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الاجسام المضادة التي تكونها اللقاحات تكون أقوي وأكثر استمرارية من الأجسام المضادة الناتجة عن التعافي من كورونا والتي لا تستمر سوي 3 أشهر".

وأوضح أمجد الحداد:" المقارنة بين الأجسام المضادة للقاح والناتجة عن التعافي ليست في محلها لـ أسباب كثيرة، مضيفا:" الجرعة المعززة للقاح تساعد في استمرارية الأجسام المضادة لأطول فترة ممكنة"..

وأكمل مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح:"الجرعة التنشيطية للقاح ستكون مستمرة معنا وهي أشبة بالجرعة التنشيطية لمصل الانفلونزا".