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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

رئيس وزراء تايلاند
رئيس وزراء تايلاند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج يوثق لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء كلمته خلال مؤتمر صحفي عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأثناء توجهه بإلقاء كلمته، تعرض رئيس وزراء تايلاند «برايوت تشان أوتشا» لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

تعثر رئيس وزراء تايلاند أثناء صعوده على المنصة لإلقاء خطابه بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، وكاد أن يسقط لولا تداركه للموقف ومحافظته على توازنه.

وكان رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا قد سمح بفتح البلاد أمام السياح دون خضوع للحجر الصحي، وأوضح أن تايلاند يجب أن تتحرك بسرعة حتى لا يذهب السياح إلى أماكن أخرى.

وأضاف: "علينا أن نتحرك بسرعة ولكن بحذر، وألا نفوت الفرصة خلال الأشهر القليلة المقبلة لدعم الملايين العديدة من الأشخاص الذين يكسبون لقمة العيش من قطاعات السياحة، السفر والترفيه لدينا".

"بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة وقال في خطاب متلفز في وقت سابق من الشهر الجاري".

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