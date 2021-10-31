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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنا جبان.. ويل سميث يصدم جمهوره ويعترف بتفكيره في الانتحار|فيديو

ويل سميث
ويل سميث

المرض النفسي ليس أبدا وصمة عار على صاحبه، فحتى أكثر الناس شهرة وثراءً يصارعون اضطرابات نفسية لا يعرف الناس عنها شيئًا، وهو ما صرح به مؤخرا النجم «ويل سميث» لجمهوره.

بعد صورته بالكرش الشهيرة، انفتح «ويل سميث» مؤخرًا في الحديث عن صحته العقلية لجمهوره، وكشف في مقطع دعائي لمسلسلاته الوثائقية القادمة على YouTube أنه كان "فكر ذات مرة في الانتحار".

كان «ويل سميث» نجم فيلم “علاء الدين” في رحلة لياقة بدنية صعبة ليخسر 20 رطلاً في 20 أسبوعًا فقط، بعدما ظهر بـ كرش وجسد مترهل.

قال سميث بأن المهمة لم تدفعه للعودة إلى الشكل الجسدي المثالي فحسب، بل ساعدته أيضًا على اكتشاف "الكثير من الأشياء المخفية عن نفسه".

في مقطع دعائي أوضح سميث: "هكذا بدأت رحلتي في الوصول إلى شكل الجسد المثالي، عندما بدأت تلك المهمة، اعتقدت أنني أحقق أفضل شكل جسدي في حياتي، ولكن عقليًا، كنت في مكان آخر".

واستكمل: "الآن، أنا على وشك أن أظهر للعالم مدى ضآلة معرفتي بنفسي.. فما فهمته أن ويل سميث صاحب لقب البطل الفضائي المدمر، أكبر نجوم أفلام الواقع هو إلى حد كبير حصن وحاجز شخصي متقن مصمم لحماية وإخفاء نفسي الحقيقية من العالم، لإخفاء الجبان الذي أنا عليه".

في المقطورة، يظهر ويل سميث وهو يتدرب أكثر فأكثر، كما يظهر في أحد المقاطع وهو جالس على طاولة محاطاً بأسرته.

وقال "كانت تلك هي المرة الوحيدة في حياتي التي فكرت فيها بالانتحار"، لكن لم يقدم سميث أي تفاصيل عن السبب أو الواقعة بالكامل.

تحدث سميث أيضًا عن كتابة مذكراته القادمة " Will "، وأكد أن الكتاب "يكشف الكثير من الأشياء" عن حياته بما في ذلك "أشياء كثيرة لا يعرفها الناس عنه".

 

ويل سميث المرض النفسي النجم صحته العقلية YouTube الإنتحار علاء الدين لياقة بدنية اخبار المنوعات أخبار الترفيه الكرش

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